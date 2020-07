Le Studio toulousain TAT signe avec Kinology pour la vente à l’internationale

Partager Facebook

Le studio de films d’animation toulousain TAT ( les As de la Jungle, Terra Willy) signe un accord avec Kinology pour la vente internationale de Argonautes son nouveau film.

Après LES AS DE LA JUNGLE (4ème film français le plus exporté en 2017), TERRA WILLY (6ème film français le plus exporté en 2019) et LES AVENTURES DE PIL (sortie prévue le 13 octobre 2021 et vendu à l’international par SND), TAT productions se lance dans une nouvelle aventure familiale, ARGONAUTES, qui se déroule dans la Grèce antique (sortie prévue en 2022).

TAT vient de signer avec Kinology, pour les ventes internationales de son film, qui sera distribué en salles en France par Apollo Films.

Créée en 2008 par Grégoire Melin, (précédemment vendeur international de films chez Gaumont, puis Responsable responsable du Département International chez EuropaCorp/Groupe Luc Besson), Kinology, dont le métier principal est l’exportation de longs-métrages fraîchement produits, est basée à Paris et a construit au fil des ans une filmographie éclectique et ambitieuse où l’on retrouve, entre autres Mesrine, Gainsbourg Vie Heroique, l’Arnacoeur, Mustang, Spring Breakers…

Les prochains films que Kinology représentera incluent entre autres ANNETTE de Leos Carax, qui s’annonce comme un film majeur de 2020, BERGMAN ISLAND de Mia Hansen-Love, premier film en langue anglaise de la réalisatrice avec un casting international, AFTER BLUE du génie Bertrand Mandico, LE GENOU de Nadav Lapid (Ours d’Or de Berlin 2019 avec SYNONYMES), et les deux films labellisés Cannes 2020 VAURIEN, premier film coup de poing de Peter Dourountzis, et LA TERRE DES HOMMES de Naël Marandin.

On apprend surtout que le studio de Toulouse continue sa belle aventure avec la sortie en 2021 des Aventures de Pil et en 2022 des Argonautes. Et toujours les As de la jungle pour de nouvelles saisons.