Le Stade Toulousain et le TFC sur FRANCE 3 cet été

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A partir du 13 juillet, à 23h55, France 3 lance la collection Sport Légende soit des grands moments marquants de vos équipes préférés. Le Stade Toulousain aura les honneurs de quelques soirées.

Vous avez tremblé et vécu des moments inoubliables avec vos équipes de football, rugby, basket, handball dans des matchs anthologiques, des courses, épreuves de cyclisme et d’équitation… Même si les compétitions sportives de l’été sont reportées ou annulées, retrouvez ces moments forts qui vous ont rassemblés. A chaque région ses affiches sportives de légende. Au total, plus de 50 rendez-vous à suivre tous les lundis tout au long de l’été à 23h55 sur France 3.

Toulouse, et le Stade Toulousain, ne sera pas en reste avec le 20 juillet la Finale face à Bègles en 1991 sur France 3 Nouvelle Aquitaine, la finale de Coupe d’Europe face à Cardiff en 1996 le 13 juillet sur France 3 Occitanie. Le match France-Nouvelle Zélande de 1995 sera aussi sur France 3 Occitanie.

Le Toulouse FC aura droit à la rencontre face à Naples le 1 octobre 1986 en Coupe de l’UEFA.

A voir et à revoir sur france.tv