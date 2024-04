Le son d’AC/DC résonne au Zénith Toulouse !

Partager Facebook

Ce jeudi 11 avril, découvrez le tribute show autour du groupe culte AC/DC au Zénith Toulouse Métropole.

Imaginez entendre les chansons emblématiques d’AC/DC lors d’un concert en direct – c’est le rêve de nombreux passionnés de rock ! « Highway to Symphony » réalise ce rêve ! C’est le premier et seul concert mettant en vedette un orchestre symphonique dédié au célèbre groupe AC/DC, avec des artistes spécialement invités, dont Jack Frost (la meilleure voix de Bon Scott) et le groupe « The Jack ».

La période culte du rock ‘n’ roll « haute tension », associée à jamais à Bon Scott, est incarnée par Jack Frost, salué comme la meilleure voix de Bon Scott par les fans d’AC/DC ! Et la deuxième période de succès des rockers australiens, menée par Brian Johnson, sera représentée sur scène par le chanteur invité Dodo « Brian » Shimun.

« The Jack » est un groupe hommage à AC/DC, et avec l’orchestre symphonique « Lords Of The Sound », ils offrent deux heures de rock ‘n’ roll australien sous haute tension dans une performance live électrisante.

Le public peut s’attendre à un spectacle grandiose : les meilleurs succès et riffs de guitare de deux époques du rock australien à découvrir au Zénith Toulouse ce 11 avril.