Le Salon de L’immobilier du 2 au 4 octobre 2020 au Meett de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Salon de l’Immobilier de Toulouse se tiendra du 2 au 4 octobre prochains au MEETT. Une édition placée sous le signe des nouveautés : un salon plus grand, dans un lieu plus moderne et accessible pour accompagner le secteur de l’immobilier.

Le Salon de l’Immobilier proposera un rendez-vous rassemblant davantage d’acteurs de l’immobilier, de nouvelles animations et un programme de conférences en phase avec l’actualité. Il se tiendra conjointement à la Foire Internationale de Toulouse.

Sur le Salon de l’Immobilier, 90 exposants seront présents dont 10 nouveaux notamment dans les secteurs de l’immobilier neuf et la construction de maison individuelle. Pour les toulousains en quête d’une maison, un large choix sera proposé : maison traditionnelle, maison contemporaine, maison éco-responsable, …

Quant aux appartements pour y vivre ou investir, de nombreux programmes seront également proposés sur Toulouse et son agglomération. La liste des programmes immobiliers neufs disponibles à la vente sera mise en ligne sur le site du salon dès le mois de juin.

Enfin, les visiteurs pourront bien entendu, trouver un financement pour leur projet, une solution pour une opération de rénovation et de nombreux biens immobiliers dans l’ancien.

Rendez-vous au MEETT pour la première fois

Le nouveau Parc des Expositions de Toulouse offre de nombreux avantages: moderne et lumineux. « Il représente une réelle opportunité pour notre salon qui se tiendra désormais dans un lieu plus facile d’accès, doté notamment d’un parking de 5 000 places. Par ailleurs, le MEETT permet une implantation plus aérée. Sur le Salon de l’Immobilier, une allée centrale de 9 mètres de large garantira une circulation fluide des visiteurs» explique Stéphanie Collot, directrice du Salon de l’Immobilier.

Informations pratiques:

MEETT, Parc des Expositions de Toulouse

3601 Chemin du Pigeonnier, 31840 Aussonne

2 au 4 Octobre 2020 – Entrée gratuite