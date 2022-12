Le rappeur WarEnd au Connexion Live en janvier

Partager Facebook

Le rappeur WarEnd donnera un premier concert au Connexion Live le 27 janvier prochain.

Dix ans après avoir commencé le rap seul dans sa chambre, WarEnd présentera son tout premier concert en tête d’affiche le 27 janvier prochain au Connexion Live.

Vainqueur du Buzzbooster Occitanie, lauréat des Inouïs Printemps de Bourges Occitanie, premières parties d’artistes comme Bigflo & Oli, Oboy et Josman, le rappeur toulousain gravit au fur et à mesure les échelons dans sa carrière. Avec son rap atypique nourri de diverses esthétiques, WarEnd est même devenu une véritable sensation sur les réseaux sociaux : son titre « Muse » sorti en août dernier comptabilise déjà plus de 600.000 écoutes sur les plateformes de streaming.

2023 lui promet de belles choses, avec la sortie d’un nouvel EP à venir dans les prochaines semaines et ce premier concert au Connexion Live qui marquera sans aucun doute la naissance d’une longue carrière à venir !

Réservations : www.bleucitron.net