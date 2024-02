Le rappeur Leto en concert à Toulouse !

Partager Facebook

Grand espoir du rap français depuis ses premiers titres, LETO a fait ses armes très jeune au sein du groupe PSO THUG. Depuis quelques années, le rappeur parisien a multiplié les apparitions aux côtés d’artistes renommés (Fianso, Alkapote…) et feat. prestigieux (Ninho). Artiste efficace et percutant, il a sorti son 2ème album 17% (Rec 118) en septembre 2021 : #2 du Top Album et 8ème meilleur démarrage rap en 2021. Plus récemment il lance un projet commun avec Guy2Bezbar : « Jusqu’au étoiles » et livre une performance de grande classe dans le Colors qui accumule plus de 9M de vues.

Le revoilà donc avec le troisième volume de TrapStar où on y découvre un technique et une énergie unique qui semble affirmer un statut de valeur sure à part sur l’échiquier du rap français. En plus de se montrer incroyable sur des morceaux solos, il nous offre de featuring avec Ninho, Koba LaD, Rsjko, Tiakola, SDM et Gazo pour l’excellent « Dans le noir ».

Leto sera donc en concert ce mercredi 7 février 2024 à Toulouse dans la salle du Bikini.

Réservations sur box.fr