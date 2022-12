Le projet Darkside en juin à Toulouse

Partager Facebook

Le projet de Nicolas Jaar et Dave Harrington, Darkside, sera en concert le 11 juin 2023 au Bikini.

Le trop rare projet DARKSIDE, initié par le compositeur chilien NICOLAS JAAR et le multi-instrumentiste américain DAVE HARRINGTON, se produira pour la première fois au Bikini le 11 Juin prochain. En 2023 ils présenteront leur tout nouveau live à travers toute l’Europe, dans certains festivals majeurs comme le Primavera Sound, à Barcelone et Madrid, et aux Nuits Sonores à Lyon, et nous ferons l’honneur d’un passage exclusif dans la ville rose.

Projet unique et magnifique, à découvrir absolument en live.