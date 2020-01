Le Paris des Années Folles à Odyssud avec la compagnie Recirquel

Partager Facebook

La Compagnie Recirquel présentera « Paris de nuit », un spectacle entre cabaret et cirque qui rend hommage au Paris des Années Folles. Rendez-vous du 23 au 25 janvier 2020 à Odyssud Blagnac.

À travers des acrobaties sensationnelles, la compagnie de cirque Recirquel nous fait revivre le Paris nocturne, interlope et trépidant des Années folles, qui conjuguait cabaret, burlesque, danse et sensualité pendant l’entre-deux-guerres. Un Paris immortalisé par le photographe Brassaï qui a inspiré les différents tableaux de ce show envoûtant. Sur scène, 10 artistes pluridisciplinaires rivalisent de prouesses, évoluant entre danse et acrobaties, en interaction permanente avec un excellent orchestre jazzy en live emmené par le pianiste virtuose Péter Sárik. Cette talentueuse troupe hongroise au rayonnement international célèbre à merveille la capitale de la fête !

Paris de Nuit

Du 23 au 25 janvier 2020

Odyssud Blagnac