Le nouveau spectacle de Max Bird en janvier 2022 à Toulouse

Après le succès de son premier spectacle à travers la France et la Belgique, Max Bird revient sur scène dès l’automne 2021 et un passage à Toulouse le 25 janvier 2022 au Casino Barrière.

Avec le spectacle « Sélections Naturelles », Max nous transporte à travers le temps et l’espace et apporte les merveilles de la Nature jusqu’à vous. Il a sélectionné les exemples les plus frappants dans diverses catégories pour vous toucher au cœur et vous permettre de briller grâce à des anecdotes hilarantes. En mélangeant imitations, jeu d’acteur et texte amusant et pédagogique, Max nous reconnecte au plaisir d’être curieux. Un vrai tour du monde, sans décoller de votre siège !

Pour le découvrir : https://www.youtube.com/channel/UC-4WUubuVGowG_R7gdgesPA

En vente sur box.fr et billetteries habituelles.