Le Meilleur Pâtissier : Un toulousain dans la saison 11 sur M6 

A partir de mercredi 7 septembre, retrouvez le toulousain Sébastien dans la saison 11 du Meilleur Pâtissier sur M6.

Pour cette 11ème saison, les pâtissiers amateurs vont embarquer pour un voyage gourmand qui les mènera des 4 coins de la France au pays des 1001 nuits en passant par l’Espagne et même Hollywood ! Tous espèrent que Cyril Lignac et Mercotte leur dérouleront le tapis rouge. Et le casting de grands chefs encore au rendez-vous : Pierre Hermé, Philippe Conticini, Nina Métayer, Glenn Viel, François Perret, Christelle Brua ou encore Thierry Marx.

Un toulousain dans le casting

Tous les mercredis, on découvrira Sébastien, 47 ans, chef d’une entreprise en cyber-sécurité et pâtissier amateur. Sébastien est un père de famille dévoué, qui adore passer du temps avec ses filles, et s’est passionné pour la pâtisserie il y a maintenant 5 ans. En bon épicurien, il est toujours curieux de nouvelles saveurs, et est également un grand connaisseur et amateur de vin.

Où va s’arrêter Sébastien ? Un toulousain vainqueur de la saison 11 ? Réponse dès le 7 septembre tous les mercredis sur M6.

Pour suivre Sébastien : https://www.instagram.com/sebastien_lmp11/