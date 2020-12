Le magasin Cultura de Portet-Sur-Garonne voit plus grand !

Le magasin Cultura de Portet-sur-Garonne s’est refait une beauté ! Après plusieurs mois de travaux qui ont vu l’enseigne accueillir ses clients dans des locaux provisoires, un espace agrandi et embelli vient d’ouvrir ses portes avec pas mal de nouveautés.

Cultura a considérablement augmenté la superficie de son magasin de Portet. Avec plus de 1.000 m2 ajoutés, les clients du spécialiste des loisirs créatifs et culturels vont désormais disposer

d’un espace de 3.000 m2. Pour accompagner cette montée en puissance, le parking a également été largement agrandi.

Autre atout supplémentaire, de nouvelles « activités » font leur apparition dans des espaces ouverts et chaleureux. Notamment la mercerie créative avec tout le matériel nécessaire pour le tricot, crochet, broderie et macramé ainsi que des machines à coudre.

Un impressionnant rayon musique devrait séduire les amateurs avec un large choix d’instruments : guitares, claviers, batteries, percussions, et tout le nécessaire à l’éveil musical.

Autre nouveauté et non des moindres en cette période de fêtes de fin d’année, le magasin Cultura élargit ses horaires jusqu’au 24 décembre pour permettre à ses clients de faire leurs courses de Noël dès 8h du matin et jusqu’à 20h30.