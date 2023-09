Le journal la Tribune lance les Cafés de la Tribune Dimanche à Toulouse

Partager Facebook

La Tribune choisit Toulouse pour lancer une série de rencontres avec ses lecteurs partout en France. Rendez-vous, ce dimanche 3 septembre, au J’GO, près du Marché Victor Hugo.

Le 8 octobre prochain, La Tribune Dimanche verra le jour en kiosque et en digital. Afin de recueillir les idées et les attentes des Français sur ce projet dont l’ambition est d’être le quotidien du Dimanche qui rassemble, La Tribune lance la tournée nationale Les Cafés de La Tribune Dimanche.

Le premier rendez-vous aura lieu à Toulouse au cœur du 1er marché couvert du Dimanche. Il sera animé par Jean-Christophe Tortora, Président de la Tribune, Florine Galeron et Pierrick Merlet, journalistes à La Tribune Toulouse et Bruno Jeudy, Directeur délégué de La Tribune Dimanche.

Nouveau rendez-vous en kiosque et en digital

La Tribune Dimanche, sera un nouveau rendez-vous généraliste. Il s’appuiera sur l’expertise économique de La Tribune tout en s’élargissant à tous les sujets essentiels de la vie en société : la politique, l’environnement, la santé, les enjeux internationaux, le cinéma, la littérature, les spectacles, les médias, l’art de vivre.

Les Cafés de La Tribune Dimanche seront pour les lecteurs de La Tribune, l’occasion de préciser ce qu’ils attendent de ce nouveau rendez-vous, de la façon dont ils imaginent un quotidien qui rassemble, de la place à donner à la culture, au sport, de la façon dont il faut faire cohabiter l’info locale, nationale et internationale…

« Toulouse est ma ville de cœur : j’y suis né, j’y ai vécu et j’y ai entrepris. Il me tenait à cœur d’y commencer cette tournée. La Tribune est un acteur important de l’économie et du dynamisme occitan grâce à la relation de confiance qui se construit jour après jour entre notre rédaction, nos équipes et nos lecteurs. Cette tournée doit encore venir renforcer ces liens en donnant la parole à nos lecteurs » indique Jean-Christophe Tortora, Président de La Tribune.

Inscriptions : www.latribunedimanche.fr