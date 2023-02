Le groupe The Inspector Cluzo de retour en mars à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe The Inspector Cluzo posera ses valises et son rock au Bikini Toulouse le 17 mars prochain.





15 ans de carrière , plus de 67 pays visités et 1200 concerts en totale auto-production et déjà le 9ème album « Horizon » produit par Vanc Powell (Raconters, Stapleton, Jack White) le 27 janvier sur leur label pour les deux agriculteurs bio. Ils donnent suite un excellent album et à l’exceptionnel We the people of the Soil.

On retrouvera les deux compères lors d’un concert au Bikini le 17 mars prochain. En attendant , on s’écoute Horizon.

Réservations : www.lebikini.com