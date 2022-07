Le groupe THE HU en novembre 2022 à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe de Heavy Metal THE HU sera en concert au Bikini de Toulouse le 20 novembre 2022.

The Hu est un groupe de heavy metal mongol formé en 2016 à Oulan-Bator. En incluant des instruments traditionnels, tel que le Morin khuur, ainsi que du chant khöömii (chant de gorge), le groupe appelle leur genre musical du « hunnu rock » hu étant un mot racine mongol pour humain. Ils disent être inspirés par des groupes comme Rammstein, Metallica, Foo Fighters, System of a Down ou bien Sepultura.

C’est en 2018 qu’ils se font connaître par la publication de leurs deux premiers clips sur YouTube pour « Yuve Yuve Yu » et « Wolf Totem » qui comptabilisent plus de 43 millions de vues.

Au printemps 2022, le groupe part en tournée nord-américaine, avec notamment deux passages par le festival Coachella. Le nom de leur tournée, « Black Thunder », fait directement référence à la nature mongole, selon les dires du groupe. Le 13 mai 2022, ils publient un nouveau single, « This is Mongol », dont le clip est tourné dans le désert des Mojaves et qui est annonciateur de leur second album à paraître.

Ils seront en concert au Bikini le dimanche 20 novembre 2022 !

Réservations : www.bleucitron.net