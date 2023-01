Le groupe Electric Callboy en concert à Toulouse !

Partager Facebook

Le groupe Electric Callboy sera en concert au Bikini Toulouse le 17 janvier.

C’est la sortie de l’EP “MMXX” en Septembre 2020 qui a marqué un véritable tournant dans la carrière d’ELECTRIC CALLBOY. Avec l’arrivée de Nico Sallach (ex-To The Rats And Wolves) en tant que second frontman, le groupe se présente avec un nouveau line-up qui permet le retour du fun et de l’insouciance de leur début !

Surtout avec le single « Hypa Hypa » qui a connu un succès phénoménal en très peu de temps ! Le tube continue de voir ses streams augmenter atteignant aujourd’hui plus de 28 millions et 16 millions de vues sur Youtube. ELECTRIC CALLBOY a surfé sur cette vague pour revisiter le titre, accompagnés de noms de la scène allemande comme The Boss Hoss, Sasha, le crew de HipHop 257ers ainsi que les DJ Gestört aber GeiL, We Butter The Bread With Butter et Axel One. Après avoir accompli beaucoup de choses avec « Hypa Hypa » ELECTRIC CALLBOY a décidé de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau en partageant le single « We Got The Moves » qui suit déjà le chemin de son prédécesseur avec près de 200 000 de streams en 24h puis 5 millions au global en plus de 6 millions de vues après seulement un mois, ce qui confirme le potentiel du groupe et prouve qu’ ELECTRIC CALLBOY est actuellement au top de sa forme avec le meilleur qui reste encore à venir.

Rendez-vous ce mardi 17 janvier pour voir Electric Callboy en concert au Bikini !

Réservations : www.lebikini.com