Le groupe culte The Brian Jonestown Massacre ce mardi à Toulouse

Le groupe culte The Brian Jonestown Massacre débarque le 27 septembre 2022 au Bikini de Toulouse.

Formé en 1990 à San Francisco, nommé en hommage au légendaire guitariste des Rolling Stones et à son influence qui a introduit la culture et la musique orientales dans le monde du rock’n’roll occidental, The Brian Jonestown Massacre s’est formé à San Fransisco en 1990. Environ 40 membres différents sont passés dans les rangs du groupe au cours des cinq années suivantes, mais le point central est toujours resté le chanteur/guitariste Anton Newcombe, qui avec d’autres musiciens a enregistré en 1995 le premier album du groupe, Methodrone, influencé par le shoegaze. Un ensemble d’enregistrements datant de leurs débuts est ensuite sorti sur Tangible, le propre label du groupe, sous le nom de Spacegirl and Other Favorites, début 1996. C’était le premier des quatre albums que Brian Jonestown Massacre allait sortir cette année-là. Celui qui a suivi était le brillant Their Satanic Majesties’ Second Request, un véritable hommage aux excès des Stones à leur glorieuse époque psychédélique. Enregistré live en studio, le plus brut Take It From The Man voyait ensuite le groupe explorer des territoires plus larges. Enfin, l’année s’était terminée par la sortie de Thank God For Mental Illness, qui montrait une inclinaison pour le blues et la country.

Au cours des années, le groupe a tourné en Australie, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Fin 2010, Newcombe a élu domicile à Berlin et commencé à travailler à la construction de son studio. Le groupe a mondialement sorti un double album de compilation de leurs singles en août 2011. En 2012, le groupe a sorti Aufheben, son treizième album, et a tourné en Australie, aux États-Unis et en Europe.

Un nouvel album intitulé « Fire Doesn’t Grow On Trees » est sorti le 24 juin 2022 et un autre album sortira en octobre/novembre intitulé « The Future Is Your Past ».

