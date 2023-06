Le groupe Chien Méchant sort son premier EP

Partager Facebook

Jour de fête pour Chien Méchant qui sort ce jour son tout premier opus, Étoile Filante, sous le label de Nowadays Records (Fakear, La Fine Equipe, LeMarquis…) !

Ce projet aux influences diverses a débuté en 2018 lors de la composition du titre “Crépuscule”. Teintés de touches disco, électro, rock progressif, rock psyché, musique classique et rythme latins, cet EP à six titres reflète l’univers éclectique des Chiens méchants. Accompagné par le studio créatif _of3, l’univers marqué de Chien Méchant et d’Etoile Filante est pensé dans les moindres détails et est également un retour dans les années 80, une histoire de paillettes sur un dance-floor dans les étoiles…