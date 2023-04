Le Grindhouse Paradise, un festival unique en son Genre à Toulouse

Partager Facebook

La quatrième édition du Grindhouse Paradise, le Festival du Film Fantastique de Toulouse, se déroule du 13 au 16 avril 2023 au cinéma American Cosmograph. Au programme, 17 films, des invitées et d’autres réjouissances.

S’il faut résumer en quelques mots la motivation à l’origine du festival Grindhouse Paradise, cela donne : proposer à Toulouse, dans les conditions idéales d’une salle de cinéma, un rendez-vous pour se sustenter des plus fraîches digressions du cinéma de genre.

Portée par cette humble intention, l’équipe du Grindhouse Paradise dresse donc chaque année au mois d’avril un panorama non-exhaustif, mais néanmoins festif, de longs-métrages inédits ou en avant-première dont l’âme est ancrée dans le fantastique, la science-fiction, l’horreur, le thriller et toutes autres catégories plus ou moins cinégéniques qui ne s’embarrassent pas toujours de la bienséance et du bon goût.

Toujours persuadés de l’approche sincèrement populaire du cinéma de genre, les spectateur·ices sont une fois encore invité·es à décerner le Prix Public du festival en votant après les séances de la compétition. La nouveauté de cette édition IV réside dans la création d’un Prix du jury, composée de personnalités (écriture, illustration, journalisme…) ayant une affinité prononcée avec le genre fantastique.

Amoureux d’un cinéma trop longtemps ignoré par les salles obscures, le Grindhouse Paradise met également à l’honneur les grands noms du cinéma fantastique en dédiant une séance à la (re)découverte d’une œuvre qui a marqué son époque. Et parce qu’il faut bien le reconnaitre, un festival ne serait pas un festival sans un bon vieux film culte !

L’an dernier, le festival avait accueilli près de 1 400 spectateurs soit une hausse de 37% de la fréquentation par rapport à 2021. Les retours du public démontrent un véritable engouement pour la découverte d’œuvres uniques en leur genre !

Le site du festival : www.grindhouseparadise.fr

La programmation :

Jeudi 13 avril 19h30

Soft & Quiet

Vendredi 14 avril

11h

LA PIEDAD

Avant-première, en compétition

14h

MAD GODS

Avant-première

16h

WATCHER

Inédit, en compétition

19h

LA GRAVITÉ

en présence du réalisateur Cédric Ido

Avant-première, en compétition

21h45

MEGALOMANIAC

Avant-première

Samedi 15 avril

11h

SKINAMARINK

Première française, en compétition

14h

GOOD BOY

Avant-première

16h

LOLA

Première française, en compétition

19h

THE ORIGIN

En présence du réalisateur Andrew

Cumming

Première française, en compétition

21h45

THE SPINE OF NIGHT

Inédit, en compétition

23h45

LET THE WRONG ONE IN

Avant-première

Dimanche 16 avril

11h

DAWN BREAKS BEHIND THE EYES

Première française, en compétition

14h30

ASSAULT

Avant-première

16h45

INVASION LOS ANGELES (They Live)

Présenté par Frédéric Thibaut

Séance culte

19h

MISSING

Séance de clôture

Avant-première