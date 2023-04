Le génial Voyou en concert à Toulouse

Partager Facebook

Fort d’un excellent nouvel album « Les Royaumes Minuscules », Voyou sera en concert au Metronum toulouse le 11 mai 2023. Hâte de découvrir en live son electro-pop sensible!

Sensibles et chaleureux, les 11 morceaux qui composent le nouvel album de Voyou, “Les royaumes minuscules” ont tous un corps et une histoire. Celle-ci s’enracine dans le nord de la France, où, jeune, Thibaud Vanhooland pratiquait des cuivres au conservatoire et dans un orchestre d’harmonie, avant de faire partie de groupes de musique pop en tant que bassiste. Il initie, enfin, son propre projet musical avec un premier album “Les bruits de la ville” (2019), une tournée importante en France et à l’étranger, une Cigale complète, et, en 2021, un disque instrumental, “Chroniques terrestres Vol.1 “.

Depuis, on a aussi retrouvé Voyou à la composition ou aux arrangements pour d’autres artistes : Yelle, Vincent Delerm, Melissa Lavaux, mais aussi le duo de trip-hop anglais Morcheeba, le groupe de garage américain The Black Lips, ou la chanteuse pop brésilienne Manu Gavassi, sacrée sur son dernier album meilleure artiste brésilienne aux MTV Music Awards.

Dans son dernier album, on retrouve un solaire duo avec November Ultra, des animaux avec les sons « Deux oiseaux » ou encore « Les Insectes » sans oublier de beaux titres comme La Haut et L’hiver.

Infos : lemetronum.fr