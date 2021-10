Partager Facebook

Mercredi 20 octobre, le FIP Tour, du nom de la radio, prendra place au Metronum de Toulouse.

Dès 19h30, le public toulousain pourra participer à un concert gratuit made in FIP Radio. Un live en direct avec au programme la musique aux consonances orientales de Natacha Atlas, les rythmes endiablés des deux frères Mouss et Hakim anciens de Zebda, le funk jazz de Gystere aka Adrien Peskine et le groupe découvert par le tremplin RIFFX : Denuit.

Pour écouter la radio sur internet : https://www.fip.fr/