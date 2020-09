Le Festival Peuples et Musiques à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Peuples et Musiques au Cinéma revient à la cinémathèque de Toulouse pour sa 21ème édition les 26 et 27 septembre 2020.

Depuis 20 ans, le Festival Peuples et Musiques au Cinéma – créé par l’association Escambiar dont Claude Sicre est le Fondateur et Directeur Artistique – a pour vocation de faire découvrir au grand public, les peuples du monde et leurs musiques à travers le 7ème art.

Projections de documentaires et de fictions, ciné-concert, conversations avec les invités, animations… le programme de ce dernier volet se décline sur 2 jours autour d’invités de renom.

Unique en son genre, Peuples et Musiques au Cinéma met à l’honneur chaque année depuis maintenant 20 années, plusieurs peuples et leurs

musiques par le biais de films et de documentaires. Tout au long du week-end du 26 et du 27 septembre, des films grand public,

récents ou anciens, dans lesquels les musiques communautaires des peuples ont un rôle important seront projetés à la cinémathèque de Toulouse.

Chaque projection sera suivie d’une conservation avec les invités (réalisateurs, anthropologues, journalistes, musiciens, représentants des peuples concernés). Le public, s’il le souhaite pourra y prendre part. Tout au long de ce week-end festif, la cour de la Cinémathèque accueillera de nombreuses animations gratuites : danses, chants, musiques, Gospel mais aussi apéro huîtres (le dimanche), conversation…

Coté invités-intervenants, pour cette édition 2020, le public aura l’occasion de rencontrer :

Georges Luneau : réalisateur français autodidacte.

Melissa Nayral : anthropologue et enseignante/chercheuse à l’université Toulouse Jean Jaurès.

Eric Wittersheim : anthropologue, maître de conférence à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) et réalisateur.

Xavier Vidal : musicien et violoniste de talent, responsable de l’enseignement des musiques du monde au conservatoire de Toulouse

jusqu’en 2019.

Jacob Redman : vidéaste, monteur et réalisateur.

Emmanuelle Troy : Réalisatrice, chanteuse, multi-instrumentiste.

Plus d’informations sur http://www.peuplesetmusiquesaucinema.org/