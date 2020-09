Le documentaire « Désobéir » le 14 septembre sur France 3 Occitanie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans la collection Les désobéissants, France 3 Occitanie propose de découvrir le documentaire « Désobéir » réalisé par Alwa Deluze le 14 septembre à 23h.

La résistance, qu’elle soit individuelle ou collective, est un combat que certains ont choisi de mener. Une quête de vérité au prix de certains risques, quitte à outrepasser la loi. Partout en France, et à leur manière, ils se sont engagés pour changer le monde. Les antennes de France 3 se mobilisent pour une soirée spéciale « les désobéissants », dans la case documentaire La France en vrai : 11 films inédits sur les lanceurs d’alerte, comme 11 combats pour la vérité.

France 3 Occitanie a décidé de diffuser le 14 septembre en deuxième partie de soirée le documentaire d’Alwa Deluze.

Synopsis : Et si l’on jouait à désobéir? Ils vivent aux pieds des Pyrénées. Certains arpentent les couloirs du collège, d’autres terminent le lycée. Ils se connaissent depuis des années et partagent une même passion : le théâtre. Depuis le mois de septembre, ils planchent sur la désobéissance. Ce sera le thème de leur prochain spectacle, impulsé par Stéphanie, leur drôle de metteur en scène. Sans tabou et avec humour, ces adolescents se dévoilent et questionnent les règles de notre démocratie pour écrire leur pièce. Si les transgressions et les provocations sont autorisées dans l’atelier de théâtre, il leur faut apprendre à les questionner, les justifier pour pouvoir ensuite les jouer, ou les déjouer, sur scène. Et plus tard qui sait, dans la vie. Découvrir ces adolescents s’interroger sur l’opportunité de transgresser les règles pour agir sur l’ordre du monde nous renvoie inévitablement à nos propres choix. Et nous aussi, si l’on finissait par être poussés par le souffle indomptable de la désobéissance ?

Diffusion lundi 14 septembre à 23h sur France 3 Occitanie et en replay sur occitanie.france3.fr