Le Cobalt Market de retour la semaine prochaine

Le Cobalt Market fait son grand retour pour une 3ème édition les 13 et 14 mai !

Les 13 et 14 mai, le Cobalt Market fait son grand retour pour une toute nouvelle édition ! Et pour ce 3ème volet, créateurs confirmés et jeunes talents de Toulouse, de la Région et de la France entière seront au rendez-vous pour nous faire découvrir leur marque et leur univers !

Comme pour ses deux éditions précédentes, le Cobalt Market – loin des marchés de créateurs traditionnels – propose une sélection pointue autour de la mode, de la beauté, de la déco, de la maroquinerie, du bijou, de l’enfant…

Cette année, ce ne sont pas moins de 33 créateurs retenus parmi près de 150 candidats qui viendront nous faire découvrir leurs créations et partager leur histoire et leur savoir-faire.

En cas de petite faim ou de petite soif, rendez-vous au Canaille Club qui a rouvert ses portes le 19 avril dernier pour une nouvelle saison estivale.

Et pour terminer la journée du samedi 13 mai, direction le Studio 55 pour découvrir ou de redécouvrir « Parents » le dernier spectacle de Fred et Melissa – à partir de 20h30.

billetterie : https://studio55-billetterie.tickandlive.com/reserver/melissa-et-fred-parents/44764

INFOS PRATIQUES :

Le Cobalt Market – 3ème édition

55 Av. Louis Breguet, 31400 Toulouse

Le samedi 13 et dimanche 14 mai 2023

Le samedi 13 mai de 10h à 21h

Le dimanche 14 mai de 10h à 18h

Site web : https://www.cobalt-toulouse.com/