Le Cirque Akoreacro s’installe à Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 31 mars au 8 avril, dans le cadre de la saison hors les murs d’Odyssud, le Cirque Akoreacro installe son chapiteau au Parc des Ramiers de Blagnac.

La première rencontre, le coup de foudre puis, une fois passée l’exaltation de la passion amoureuse, la routine s’installe dans ce couple et des disputes éclatent. Ainsi va la vie… Accompagnés par quatre musiciens en « live », et mis en scène par le talentueux maître ès dérision Pierre Guillois – auteur et interprète de l’irrésistible mélo burlesque Bigre -, les artistes d’Akoreacro sont de retour. Ils entrelacent les gestes familiers aux acrobaties et pirouettes les plus incroyables et ils subliment les petits riens en prouesses de plus en plus folles. L’électroménager s’en mêle, tandis que les corps s’envolent avec grâce au milieu de ce charivari acrobatique et musical !

Rendez-vous dès ce vendredi et pour une semaine au Parc des Ramiers pour découvrir un grand moment de cirque.

Infos : www.odyssud.com