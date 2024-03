Le chanteur Tony Carreira fête 35 ans de carrière à Muret !

Partager Facebook

Le chanteur Tony Carreira fêtera 35 ans de carrière ce samedi 2 mars à la Salle Horizon Pyrénées de Muret.

Chanteur de variété portugaise à l’aura internationale, Tony Carreira se produit régulièrement dans les plus grandes salles d’Europe à guichets fermés. C’est aussi 20 albums originaux, 60 disques de platine et plus de 4 millions de disques vendus dans le monde. Le chanteur présentera donc le 2 mars son spectacle « Tony Carreira, 35 ans de carrière » pour une expérience unique à ne pas manquer.

Réservations : bleucitron.net