Le Centre Commercial Labège 2 rouvre avec des nouveautés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des animations et de nouvelles boutiques pour Labège 2 près de Toulouse ce 19 mai.

Conformément aux dispositions annoncées par le gouvernement, le centre commercial LABÈGE 2 rouvrira ses portes mercredi 19 mai. Une réouverture qui promet d’être riche en surprises, avec de nombreuses attentions clients et l’ouverture de 3 nouvelles boutiques.

3 nouvelles boutiques ouvrent leurs portes

La crise n’a pas ralenti la dynamique des ouvertures prévues dans le centre qui accueillera une nouvelle boutique FREE dès le 19 mai (porte 3).

D’autres boutiques ouvriront leurs portes prochainement :

● Le 21 mai : ouverture de la boutique BLUE BOX – multi-marques de prêt-à-porter Homme/Femme/Enfant (porte 3)

● Le 27 mai : ouverture de la boutique NESPRESSO (entre porte 4 et porte 5)

Plusieurs animations au programme

Afin que nos clients sachent combien ils nous ont manqué, nous leur préparons des

animations surprises dès la réouverture. L’objectif ? Leur faire plaisir, leur exprimer notre joie de les revoir et retrouver de la convivialité. C’est dans cet esprit que Labège 2 va installer 5 attractions à selfies entièrement thématisés.

Du 19 mai au 9 juin, les clients seront invités à se prendre en selfie dans ces attractions à l’esprit décalé et à partager leurs plus beaux clichés, tagués @labege_2, sur Facebook et Instagram. Au total, ce sont, pour les meilleurs d’entre eux, 1000 euros en cartes cadeaux Labège 2 qui sont à gagner sur les réseaux sociaux du centre commercial.

Une réouverture dans le respect d’un protocole sanitaire strict

Mercredi 19 mai, l’ensemble des commerces du centre rouvriront, à l’exception des salles de restaurant. Pour ces derniers, seules les terrasses sont autorisées à rouvrir.

Dans le cadre de la démarche groupe Carmila, le centre commercial LABÈGE 2 a obtenu le label sanitaire Covid-19 AFNOR vérifiant l’application de son protocole sanitaire :

● communication renforcée des gestes barrières

● renforcement de la distanciation (marquages aux sols, organisation files d’attente, sens de

circulation)

● configuration des entrées / sorties pour un meilleur comptage

● nettoyage renforcé des parties communes, sanitaires…

mise à disposition de gel hydro-alcoolique

● port du masque obligatoire

● fermeture des espaces enfants

● adaptation des animations et événements

● comptage pour respecter la capacité d’accueil de 1 personne pour 8 m2 (hors salariés). A l’échelle du centre, cela correspond à 4611personnes en temps réel.