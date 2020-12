Le Bricks Festival en juin 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Les premiers noms du Bricks Festival ont été dévoilé. Il aura lieu les 12 et 13 juin 2021 au Parc de la Mounède à Toulouse.

Après une édition 2020 annulé, en raison du COVID 19, le Bricks Festival revient à Toulouse en 2021 pour une deuxième célébration techno et house underground en plein air. Se tenant sur deux jours dans le cadre enchanteur du Parc de la Mounède. Il offrira encore une fois un lineup de renom avec Dixon, Honey Dijon, Jennifer Cardini et la scène locale composée de Groengogen , Soum et Benken.

Fort du succès de sa première édition en 2019, Bricks Festival semble déjà attirer les fans de festivals et de musique électronique underground.

Les réservations sont possible dès à présent ici ! https://www.festicket.com/fr/festivals/bricks-festival/2021/?fbclid=IwAR3J1_14dUASDk-e7fQsVOR_5a6rb3TWKXWaeUofMvnoIkcPy3kaFmJlb1ohttps://www.facebook.com/bricksfestival/posts/668663393798851