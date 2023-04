Le Bikini fait son Afterwork de Printemps !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce jeudi, le Bikini propose un Afterwork de Printemps avec de la musique, des animations et la diffusion de la demi-finale de Coupe de France du Toulouse FC.

Après une belle première édition de noël survoltes, l’AFTERWORK du Bikini revient dans une ambiance Flower Power, pour fêter le printemps, les beaux jours qui reviennent et les soirées qui s’allongent !

Une soirée pour se retrouver entre amis, collègues, ou en amoureux après le travail et profiter du Bikini différemment le temps d’une soirée, dans une ambiance festive et printanière !

Au programme : des jeux et animations pour débuter la soirée : le quiz et le blind-test seront de retours mais aussi une session de karaoké, en live sur la scène du Bikini ! On vous prépare également de nouvelles surprises, tenez vous prêts ! 😉

Et pour bien clôturer la soirée, rdv sur le dancefloor avec une sélection des meilleurs tubes des années 70-80-90 et 2000

Coté restauration une sélection de food trucks et de stands sucrés et salés pour ravir vos papilles (cartes à venir) et pour se désaltérer entre deux animations, une nouvelle sélection de cocktails printaniers spécialement concoctés pour l’occasion.

Rendez-vous ce jeudi 6 avril au Bikini Toulouse. Infos : www.lebikini.com