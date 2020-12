Le ballet « Dans les Pas de Noureev » en direct sur les réseaux sociaux

Partager Facebook

Découvrez le ballet « Dans les Pas de Noureev » enregistré au Théâtre du Capitole de Toulouse ce 30 décembre à 20h sur les réseaux sociaux.

En attendant de pouvoir accueillir de nouveau son public, le Théâtre du Capitole a choisi de maintenir le programme de ballet Dans les pas de Noureev, pour une représentation à huis clos, enregistrée et diffusée le mercredi 30 décembre à 20h sur les réseaux sociaux. Ce programme, interprété par le Ballet du Capitole et initialement prévu du 19 au 31 décembre 2020, sera accessible gratuitement à tous, et disponible en streaming jusqu’au 15 janvier 2021.

Le 6 janvier 1993, Rudolf Noureev s’éteignait à Paris. Vingt-sept ans ont passé et Kader Belarbi, directeur du Ballet du Capitole, souhaitait rendre hommage à cette grande figure de la danse qu’il a côtoyée de près lorsqu’il était danseur à l’Opéra de Paris. L’occasion pour les danseurs du Ballet du Capitole de se confronter à un remarquable exercice de style académique, fait de maîtrise technique et de qualité d’exécution.

PROGRAMME DIFFUSÉ SUR FACEBOOK

Théâtre du Capitole

www.facebook.com/theatreducapitole

ET SUR YOUTUBE

Théâtre du Capitolehttps://www.youtube.com/user/TheatreduCapitole