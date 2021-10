Le Amsterdam Klezmer Band en concert ce soir à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce mercredi 20 octobre, le Amsterdam Klezmer Band sera en concert à la Salle Nougaro de Toulouse.

Sur ce nouvel album le groupe Amsterdam Klezmer Band fait appel au producteur Stefan Schmid, membre du Zuco 103, groupe d’influence brésilienne. Ce dernier nous présente le groupe comme un condensé de « Gotspe », expression Yiddish qui décrit un mélange d’impertinence et d’insolence, combiné à une audace typiquement amstellodamoise. Au cours des 20 dernières années, AKB a sorti 15 albums tout en se produisant dans le monde entier. La collaboration avec Stefan Schmid a été une expérience rafraîchissante pour le groupe et, Fortuna est devenu un album unique d’AKB avec ses éléments subtils et désordonnés explorant de nouveaux horizons de la musique klezmer et balkanique tout en gardant l’esprit de fête.

Réservations : www.sallenougaro.com