L’auteur Philippe Besson en dédicaces à la FNAC Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le vendredi 31 mars, Philippe Besson, écrivain et scénariste français, sera à la FNAC Toulouse pour présenter son roman « Ceci n’est pas un fait divers ».

En une vingtaine de romans, Philippe Besson c ‘est installé dans le paysage français comme un écrivain qui compte. Toujours sensible, il apporte un regard sur chaque sujet traité comme dans son dernier roman « Ceci n’est pas un fait divers » et les arcanes d’un féminicide. Philippe Besson a publié aux éditions Julliard une vingtaine de romans, dont « Son frère », adapté au cinéma par Patrice Chéreau, « L’Arrière-saison » (Grand Prix RTL-Lire), « Arrête avec tes mensonges » (prix Maison de la Presse), « Le Dernier Enfant » et « Paris-Briançon ».

Dans ce nouveau roman, Philippe Besson raconte un féminicide du point de vu des enfants. Ils sont frère et sœur. Quand l’histoire commence, ils ont dix-neuf et treize ans. Cette histoire tient en quelques mots, ceux que la cadette, témoin malgré elle, prononce en tremblant : « Papa vient de tuer maman. » Passé la sidération, ces enfants brisés vont devoir se débrouiller avec le chagrin, la colère, la culpabilité. Et remonter le cours du temps pour tenter de comprendre la redoutable mécanique qui a conduit à cet acte. Avec pudeur et sobriété, ce roman, inspiré de faits réels, raconte, au-delà d’un sujet de société, le long combat de deux victimes invisibles pour réapprendre à vivre.

Rendez-vous à la FNAC Toulouse le 31 mars pour évoquer ce roman poignant avec son auteur.

Infos : https://www.fnac.com/Toulouse-Wilson/Fnac-Toulouse-Wilson