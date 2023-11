L’auteur de BD Alfred en dédicaces ce samedi pour « Maltempo »

Partager Facebook

L’auteur de BD Alfred sera en dédicace à Toulouse pour son génial album Maltempo le 4 novembre.

Après Come Prima et Senso, Alfred clôt en musique sa trilogie italienne. Maltempo est une comédie dramatique. Un récit traversé par l’idée du rêve auquel on s’accroche avec la force du désespoir. En quelques oeuvres importantes, Alfred s’est imposé dans le paysage de la BD française. En 2007, avec Olivier Ka, Pourquoi j’ai tué Pierre est récompensé du Prix du Public et est Essentiel du FIBD à Angoulême. En 2014, Come Prima remporte le Fauve d’or prix du meilleur album, au FIBD à Angoulême ; en 2021, cet album est adapté pour le cinéma, en tournage en Italie (réalisation Tommy Weber), pour une sortie prochaine en France ; en 2023, il est mis en scène au théâtre, à Paris, par la Compagnie Not Me tender.

Parallèlement, et depuis plus de vingt ans, Alfred creuse le dessin live sur scène ets’embarque dans plusieurs aventures théâtrales/dessinées avec, entre autres, Brigitte Fontaine, Areski Belkacem, Raphaël Imbert, William Z Villain ou encore JP Nataf. Ou encore en dessinant la tournée d’Etienne Daho ou d’Arthur H.

Alors quand Maltempo sort, on se précipite dessus pour lire cette nouvelle aventure. Les amateurs pourront échanger avec son auteur lors d’une rencontre à Toulouse. Cette dédicace sera précédée d’une performance de l’auteur, dessinée et en musique et d’une rencontre avec les lecteurs.

Alors rendez-vous à partir de 15h le 4 novembre prochain à la Librairie Le Comptoir du Rêve (25-40-42, rue Charles de Rémusat) pour rencontrer Alfred.

Maltempo d’Alfred est à retrouver aux Éditions Delcourt.