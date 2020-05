La Yegros en concert cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Yegros sera en concert le 17 octobre prochain au Bikini de Toulouse.

Le concert de LA YEGROS, initialement prévu le 8 mai 2020 au Bikini est REPORTÉ au 17 octobre au Bikini. Les billets achetés pour une date reportée restent valables pour la nouvelle date ou pourront être remboursés en cas d’indisponibilité.

La reine de la Nu-Cumbia est de retour au Bikini après le carton de l’année dernière.

Une invitation au lâcher-prise, à faire danser les foules et à dégripper les corps ! La musique de LA YEGROS est à l’image de la cosmopolite Buenos Aires : exubérante et colorée où sonorités électroniques et flow hip hop font honneur à ses origines latines. Inspirée des traditions du chamamé ou du huayno qu’elle propulse avec force dans le siècle nouveau, La Yegros passe les rythmes ancestraux à la moulinette digitale pour le plus grand plaisir de nos jambes !

La Yegros en concert

17 octobre 2020

Le Bikini

réservations : www.lebikini.com