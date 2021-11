La vie trépidante de Brigitte Tornade à l’Aria

Partager Facebook

Dans le cadre de la saison hors les murs d’Odyssud, la pièce « La vie trépidante de Brigitte Tornade » prend place les 13 et 14 novembre à l’Aria de Cornebarrieu.

C’est un marathon non-stop pour Brigitte Tornade. Elle slalome entre coups d’Etat permanents des enfants, vie de couple, une maison à tenir, projets personnels et professionnels ! Le tourbillon d’une « vraie » vie de famille moderne qui nous tend un miroir réaliste et terriblement drôle de notre quotidien, de nos paradoxes et de nos petits travers… Une création théâtrale irrésistible inspirée de la série radiophonique de France Culture, qui a récolté le Molière de la comédie en 2020.

> https://www.odyssud.com/