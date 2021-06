La toulousaine Ambre en duo avec Haïlie pour « Grandi »

Partager Facebook

Ambre, jeune chanteuse pop de 20 ans, pure autodidacte, compose et écrit des titres en français depuis plusieurs temps. Elle nous offre un nouveau titre en plein préparation de son premier EP. Après le succès Tiktok généré par les vidéos d’elle et sa petite soeur de 10 ans, Haïlie (+ de 6 M de vues), elles ont décidé d’enregistrer et tourner le morceau « Grandi ».