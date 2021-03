La toulousaine Ambre présente le titre « Souvenirs »

Partager Facebook

La jeune chanteuse de Toulouse nous offre un deuxième clip avec le titre « Souvenirs ».

Ambre, jeune chanteuse pop de 20 ans, pure autodidacte, compose et écrit des titres en français depuis plusieurs temps. Elle nous revient avec le titre Souvenirs après le succès de son premier clip « Tentée » sorti en janvier dernier comptabilisant à ce jour 100k streams et 125K vues sur Youtube. Fort d’une belle communauté Instagram avec 250K followers, Ambre enchainent les vidéos de reprise et des titres originaux. On vous laisse découvrir Souvenirs.