La talentueuse Emma Peters en concert ce samedi à Toulouse

Emma Peters chante ce qu’elle vit. Formule spontanée, sans prise de tête, qui vient des tripes et du cœur. Emma s’expose dans un album qu’elle a écrit toute seule. Retour sur une première fois qui vient de loin.

En 2016, elle créée sa chaine YouTube, poste une vidéo en famille. Le son n’est pas assez bon, pas assez pro. Ça l’énerve alors avec sa première paye de stage, elle va s’acheter un micro. Empile son portable sur des boites à chaussure. Apprend tout, toute seule, avec des tutos. Elle commence à poster une de ses covers le dimanche. D’abord « Clandestina », puis « Trop beau. »

Mille vues, dix mille, cent mille… Même sa mère n’y croit pas. Le dimanche devient son jour préféré. Son petit rituel sacré : elle partage et sa voix, sans promo ni affiche dans le métro, parcourt le monde entier. Jusqu’en Russie, des DJ lui proposent des remix. Alliage inattendu parti de son studio d’étudiante. Jusqu’à la chambre à échos d’Internet aux dimensions infinies : on télécharge, on like, on follow, on découvre Emma Peters. Le remix de sa cover de Clandestina en est à 40 millions de streams sur Spotify.

La voilà pour une date à Toulouse ce samedi 8 octobre et pour la découvrir en live !