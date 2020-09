La pièce Compromis ce dimanche à Toulouse

Partager Facebook

Bonne nouvelle en période trouble pour le monde du spectacle. La pièce Compromis avec Pierre Arditi et Michel Lebb est maintenu ce dimanche 27 septembre au Casino Barrière.

La pièce se jouera à 14h30 et 18h et est déjà complète pour les deux séances. Pour rappel, la première date du 7 avril 2020 avait été décalée au 21 juin 2020 puis au 27 septembre en raison des mesures liées au Covid 19.

Compromis, c’est l’histoire d’un dramaturge et un comédien, amis de toujours et losers chacun dans leur domaine, se retrouvant pour la signature d’un compromis de vente qui vire au règlement de comptes… On se régale des joutes oratoires et coups de griffes entre ces deux ténors de la comédie, rejoints par le non moins doué Stéphane Pezerat, en arbitre malgré lui. Déjà un succès avec sur scène Michel Lebb et Pierre Arditi.

Les règles pour les deux séances :

Le port du masque est obligatoire dès votre arrivée au Casino, durant le placement et toute la représentation et ce pour toute personne de plus de 11 ans.

Les portes du théâtre ouvriront 1h avant la représentation.

L’accès et la sortie du théâtre se feront par le niveau 2 du bâtiment.

Nous vous demandons de laisser au minimum 1 mètre de distance avec les autres personnes dans les files d’attente, et de bien vouloir vous désinfecter les mains avec le gel hydro-alcoolique mis à votre disposition à chaque accès.

Merci de vous présenter par groupe constitué (9 maximum) pour être assuré d’être placés ensemble.

Afin de pouvoir appliquer la distanciation physique, votre catégorie sera respectée dans la mesure du possible avec cependant un placement non numéroté.

La distanciation physique sera respectée dans le théâtre : un siège devra être laissé libre entre les groupes de spectateurs venus ensemble.