La Old School Funky Family samedi à Toulouse

Dans le cadre de la saison estivale de la Halle de la Machine, rendez-vous samedi avec la Old School Funky Family !

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse.

La Old School Funky Family, c’est 18 ans de complicité absolue, plus de 500 concerts et 4 albums… et l’envie toujours plus forte de semer un inimitable groove sur toutes les scènes de France et d’Europe. Le groupe mélange les styles et bouscule tout : avec une rythmique implacable et un quartet de saxophones de haute voltige, cet octet instrumental a affiné une ligne artistique unique, et des compositions aussi puissantes que singulières. La musique y est pétillante et chaloupée, les arrangements ciselés et audacieux. Bref, la «Old School» c’est la promesse funky d’une ambiance joyeuse, énergique et dansante.