La Grainerie présente l’Européenne de cirques 7e édition

La 7e édition de l’Européenne de cirques a lieu du 8 au 17 octobre sur Toulouse Métropole, à Balma, Toulouse et Tournefeuille. L’événement est organisé par la Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance basée à Balma, nouvellement labellisée pôle européen de production par le ministère de la Culture.

Imaginée par la Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, l’Européenne de cirques met en lumière et en partage la création circassienne en Europe et au-delà.

Au programme de cette septième édition, des spectacles et des rencontres qui reflètent le foisonnement créatif du cirque d’aujourd’hui. Un cirque de création qui se fabrique et se déploie à partir de pôles d’excellence internationaux comme Toulouse et l’Occitanie.

Du local à l’international, l’Européenne de cirques prône l’ouverture au monde et aux autres arts. Elle témoigne des collaborations au quotidien entre la France et l’Espagne (projets Circ au Carré et Travesía, voir plus bas), entre l’Europe du Sud et l’Europe du Nord (CircusNext), entre la région Occitanie, fer de lance du cirque contemporain, et le reste du monde.

Cette septième édition de l’Européenne de cirques propose plusieurs rendez-vous pour voyager dans les imaginaires d’artistes d’horizons multiples – une quinzaine de nationalités – venus présenter le fruit de leur travail. Ce sont en majorité des créations nouvelles ou en cours, originales et porteuses de sens, qui croisent les esthétiques du cirque avec d’autres disciplines artistiques : théâtre, danse, musique, clown, marionnette, arts plastiques…

Les temps forts :

Mardi 13 et mercredi 14 octobre au Théâtre Sorano à Toulouse : « Talk show » de Gaël Santisteva (Belgique).

Samedi 17 octobre à la Grainerie : trois jeunes compagnies accompagnées par le Studio de Toulouse Pact (Pépinière des arts du cirque toulousaine, dispositif mutualisé Lido-Grainerie) et par CircusNext (projet européen pour les auteurs émergents) présentent leurs créations en cours : le Cirque des petites natures avec « Dori », Olga_cirqAnalogique dans « LP (Long Play) », la compagnie LPM pour la première de « Tutti Frutti ».

Samedi 17 octobre à l’Escale de Tournefeuille : « Pour hêtre » de la compagnie Iéto.