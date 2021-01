La Grainerie de Balma organise pendant 2 jours un Hackathon

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Grainerie organise du 26 au 28 janvier un « Hackathon » artistique inédit pour innover face à la crise sanitaire qui frappe la filière cirque. Explications.

Du mardi 26 au jeudi 28 janvier à la Grainerie, fabrique des arts du cirque à Balma (Toulouse Métropole), plus d’une centaine de professionnels du cirque de création venus des deux côtés des Pyrénées prennent part au « Hackathon » Travesía, un marathon créatif inédit de trois jours intenses destiné à protéger les créations en cours de douze compagnies de cirque des conséquences funestes de la crise sanitaire qui bouleverse le secteur.

Organisé dans le cadre de « Travesía », projet européen de coopération transfrontalière France-Espagne 2020-2022 coordonné par la Grainerie, le Hackathon rassemble douze compagnies de part et d’autre de la frontière – soit plus de 50 artistes, chargés de production, de diffusion, techniciens – et 25 lieux de création ou de diffusion, accompagnateurs artistiques, bureaux de production…

Objectif : « cogiter ensemble et à vitesse grand V pour immuniser douze projets artistiques brutalement arrêtés par deux fois depuis mars 2020, et en voie d’être fatalement impactés, pour ne pas dire infectés, par un (corona)virus qui empêche le monde de tourner et les artistes de s’élancer ».

Tout le réseau retrousse les manches

Au programme : présentation des maquettes de chaque projet artistique (sous forme de works in progress), mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire autour de chaque projet, ateliers thématiques (artistique, production, médiation…), préparation des résidences de création, fléchage de la diffusion des futurs spectacles, consolidation de chaque projet entrepreneurial, modalités de coopération entre programmateurs et artistes… Tout le réseau transfrontalier France-Espagne retrousse les manches, en souhaitant que l’initiative bénéficie à toute la planète cirque.

Dans une configuration hybride associant présentiel et virtuel, afin de respecter un strict protocole sanitaire tout en permettant les rencontres indispensables à la réussite de cet événement réservé aux professionnels, les participants sont réunis pour faire avancer chaque projet grâce à l’expertise, l’écoute et la bienveillance.

Alors que les lieux de spectacle sont fermés au public, c’est une histoire entre artistes et programmateurs. Un drôle de cirque sans spectateurs, en somme, pour que le premier soit encore là quand les seconds pourront revenir.

Pour suivre le mieux possible ce Hackathon : https://www.instagram.com/lagrainerie/

Et sur www.la-grainerie.net