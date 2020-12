La fondation Milan Presse fait don de magazine à la Cité éducative du Grand Mirail

Partager Facebook

La fondation de Milan Presse, AGIR POUR TOUS LES ENFANTS, fait don de 5 000 magazines à la Cité éducative du Grand Mirai.

Ce mois-ci, le magazine Toupie sera offert à tous les enfants des écoles maternelles de la Cité éducative du Grand Mirail de Toulouse. Les exemplaires seront distribués par le biais des associations (Ecoles et Nous, Le Lien Horizon Danse, Sports et Loisirs, CSF Mirail, Le Pavé, Alliance et culture), des équipes de la Réussite éducative et des CLAE municipaux.

Ainsi, 5 000 petits Toulousains vont pouvoir repartir chez eux avec leur numéro de décembre de Toupie, mensuel conçu pour les 3-6 ans, dont la particularité est de faire le lien entre l’école et la maison.

Cette opération fait partie des actions locales menées par Milan presse grâce à son adhésion au Club FACE Grand Toulouse et à sa fondation Agir pour tous les enfants, très engagée sur le sujet de l’accès de tous au langage et à la lecture. Maîtriser la lecture donne accès à la culture. Or, les inégalités sociales face au langage se forment très tôt, bien avant l’école.

Proche à la fois des milieux scolaires et des familles, et basé à Toulouse, c’est tout naturellement que Milan presse a souhaité mener cette action solidaire avec la Cité Educative du Grand Mirail.