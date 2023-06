La Fête de la Musique avec le COMDT au Jardin Raymond VI

Partager Facebook

Le 21 juin prochain, le COMDT, Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles, organise un concert pour la fête de la Musique au Jardin Raymond VI de Toulouse.

Comme chaque année, le COMDT prends ses quartiers au jardin Raymond VI pour une fête qui s’annonce joyeuse et dansante ! Au programme dès 17h, un bal pour enfants, déambulation du Groupe de musique de rue, bal des élèves et des enseignants du COMDT (Chants et danses d’Ariège), concert des élèves (violon, hautbois du Couserans, accordéon, chant, tambour, cornemuse des landes de Gascogne, vielle à roue).

Puis à 21h, le Duo Artense (Basile Brémaud et Hervé Capel) investira la grande scène pour un bal nocturne.