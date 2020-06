La Comédie de Toulouse de retour le 25 juin !

Partager Facebook

La Réouverture de la Comédie de Toulouse aura lieu le jeudi 25 juin.

Et pour le retour du public dans la salle toulousaine, on pourra découvrir la représentation de » Toulouse J’y reste ». Puis vendredi 26 juin, le one man show de Romain Simancas.

Dans le contexte actuel, la Comédie de Toulouse assure respecter les règles de distanciation demandées par le gouvernement ainsi que les règles sanitaires. Sur scène, les comédiens ne sont pas tenus de porter un masque. En revanche, le port du masque est obligatoire pour les spectateurs, le personnel du théâtre.

Plus d’informations : www.lacomediedetoulouse.com