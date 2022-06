La Colonie de vacances en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Colonie de Vacances sera en concert ce mercredi 15 juin au Bikini.

‘La Colonie de Vacances’ est un dispositif unique au sein des musiques amplifiées, plaçant l’auditoire au centre de 4 scènes, lesquelles se questionnent, se répondent, s’accordent ou se confrontent dans un amoncellement sonique relevant autant de l’expérience spatiale sonore que de l’interaction humaine.

Riche de ses expériences et compositions passées, ‘La Colonie de Vacances’ investira pour 2021 un nouveau set live afin de transmettre au mieux ses attentes et sa vision d’un rock déviant, allant allègrement piocher dans les musiques électroniques, contemporaines, bruitistes ou bien minimalistes, et créant dans cette quadriphonie toute fraîche un environnement aussi bien austère qu’englobant, rigoureux que distractif, en gardant toujours la perception du public au cœur du projet.

De plus, de nouveaux membres ont fait leur apparition, permettant une continuité humaine au sein du collectif, mais aussi une répartition fréquentielle plus équilibrée, avec un trio sur chaque scène.

Découvrez une expérience incroyable au Bikini ce mercredi soir !

La Colonie de Vacances

Mercredi 15 juin 2022

Le Bikini

www.lebikini.com