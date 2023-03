La Chambre des merveilles, Sage Homme…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine, au programme des salles de cinéma, on découvrira La Chambre des Merveilles, Sage Homme, 65, Crazy Bear ou encore Emily.

La Chambre des merveilles de Lisa Azuelos

Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel

C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les » 10 choses à faire avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle.

Sage-Homme de Jennifer Devoldere

Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard.

65 – la Terre d’avant de Scott Beck, Bryan Woods

Avec Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman

Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills découvre rapidement qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y a 65 millions d’années.

Crazy Bear de Elizabeth Banks

Avec Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Christian Convery

CRAZY BEAR est une comédie noire qui met en scène un groupe mal assorti de flics, de criminels, de touristes et d’adolescents qui convergent tous au cœur d’une forêt du fin fond de la Georgie vers l’endroit même où rode, enragé et assoiffé de sang, un super prédateur de plus de 200 kilos, rendu complètement fou par l’ingestion de drogues.

Emily de Frances O’Connor

Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité.