La Bière Ginette fait son Tour de France avec une étape à Toulouse

Sixième étape à Toulouse les 14 et 15 octobre du Tour de France de la bière belge bio Ginette.

Au volant de leur van, deux des quatre fondateurs de la marque se lancent sur les routes du pays pour faire découvrir leurs bières aux professionnels et au grand public. Toulouse sera la sixième étape de ce grand tour de France ! Rendez-vous au bar Basque le 14 et au Bistrologue le 15 pour rencontrer les fondateurs à partir de 18h30 : un événement à ne pas rater pour les amateurs de houblon désireux d’en apprendre plus sur la plus belge des bières Bio !

Le tour de France !

Distribuée chez les cavistes, bars-restaurants et quelques grandes surfaces, la marque Ginette a pour ambition de faire connaître ses produits dans toute la France ! Et quoi de mieux que ceux qui l’ont créée pour en parler ? C’est donc en van, mis aux couleurs de la marque, que deux des quatre amis et fondateurs belges partent en road-trip pour partager leur histoire et raconter la genèse de Ginette aux professionnels de la région ainsi qu’aux consommateurs toulousains.

Instagram de Ginette : @GinettebeerFR