Kings Of Convenience en concert au Bikini en 2023

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Kings Of Convenience seront en concert au Bikini Toulouse le vendredi 28 avril avec leur album « Peace or Love ».

Kings Of Convenience reviennent avec une tournée en 2023 pour présenter leur album après 12 ans d’absence ! Les 2 musiciens, Eirik Glambek Boe et Erlend Oye, ont sorti ’Peace or Love’ le 18 juin 2021. ‘Peace or Love‘ est la bande-son de deux vieux amis explorant la dernière phase de leur vie ensemble et essayant de trouver de nouvelles façons de capturer cette magie insaisissable. Enregistré pendant cinq ans dans cinq villes différentes : Kings of Convenience nous livrent 11 chansons sur la vie et l’amour avec la beauté séduisante, la pureté et la clarté qu’on leur connaît.

Eirik Glambek Boe et Erlend Oye se sont rencontrés à l’école de Bergen, en Norvège, et tentent de tromper l’ennui en composant des ballades acoustiques folk à deux voix sous le nom de Kings of Convenience. Le duo s’est vite imposé comme pionniers d’une nouvelle vague de musique acoustique intime. Ils se sont fait une place discrète mais installée dans le paysage musical folk, le temps de 3 albums naturalistes, « Quiet is the New Loud » en 2001, « Riot on an Empty Street » en 2004, et « Declaration of Dependence » en 2009.

Réservez vos places sur www.lebikini.com