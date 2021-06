Kimberose en concert au Bikini

Partager Facebook

Kimberose est de retour avec son nouvel album intitulé ‘OUT’ avec une série de concerts dont le 29 novembre 2021 au Bikini, près de Toulouse.

Kimberose est née, avec un premier EP It’s probably me, en 2017, suivi d’un album, Chapter One, en 2018, qui l’emmène sur les scènes des plus grands festivals. Un succès qui lui permet de s’affirmer en tant que chanteuse, auteur et compositeur. Et de prendre confiance, peu à peu.

Avec ce dernier opus, Kim a su explorer ses failles, accepter ses faiblesses pour renaître, et faire entendre sa voix dans toutes ses nuances. C’est une porte qui s’ouvre, quelque chose qui s’éclaire, mais surtout, une véritable déclaration d’indépendance.

Rendez-vous au Bikini le 29 novembre pour découvrir Kimberose sur scène .

Réservations : https://lebikini.com/