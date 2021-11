Journée spéciale One Piece au Kinepolis de Fenouillet

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Rendez-vous le 21 novembre prochain pour découvrir l’épisode 1000 de One Piece au Kinepolis de Fenouillet. Mais ce n’est pas tout….

Avis aux addicts d’animation japonaise et aux fans du manga le plus vendu au monde ! A l’occasion de la diffusion au cinéma du 1000ème épisode de l’adaptation animée du célèbre manga « One Piece », Kinepolis donne rendez-vous aux mordus de la saga pour un « Marathon 1000 Logs » le dimanche 21 novembre à 17h40 dans tous les Kinepolis.

Au programme : plus de trois heures de marathon avec la diffusion du film historique « One Piece : Strong World », de « One Piece Characters Log : Monkey D. Luffy », puis du 1000ème épisode de la série (le lendemain de sa sortie au Japon) et de nombreux bonus ! L’occasion pour les otaku de se retrouver et de partager leur passion commune.

Infos et réservations sur www.kinepolis.fr